"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاطٍ للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 09:15 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاطٍ للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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