مشاهد خلابة.. الوشاح الأخضر يزين "عسيلة مكة"

وثقها "الهذلي" بعدسته.. مسطحات بديعة ووجهة للتنزه

وثّق المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي؛ اليوم، منطقة العسيلة بمكة وهي تتوشح باللون الأخضر بعد الأمطار الأخيرة التي هطلت على مكة المكرمة.



ويقع حي العسيلة شرقي المسجد الحرام ويبعد حوالي 15كلم عن الحرم المكي الشريف.

وأظهرت الصور التي التقطها "الهذلي" المسطحات الخضراء على أجزاء واسعة من المنطقة في منظر بديع، لتصبح وجهة للتنزه للاستماع بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة.