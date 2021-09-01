فرع "البيئة" بالمدينة يسلّم 11 شاحنة تبريد للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك

حمولة 4 أطنان و25 مركب صيد.. تعزيزاً لمهنة الصيد وتوطينها للسعوديين

وقّع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنوّرة المهندس أيمن بن محمد السيد؛ اليوم، مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، محضر تسليم شاحنات نقل وتبريد الأسماك ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد -قطاع النقل-.

وشملت المبادرة التي تأتي تعزيزاً لمهنة الصيد وتوطينها للسعوديين عن طريق الصيد أو لنقل المنتجات السمكية، تسليم عدد 11 شاحنة تبريد حمولة 4 أطنان وعدد 25 مركب صيد.