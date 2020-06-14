إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو

باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها بالأول من يوليو

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال.



ووفق روسيا اليوم ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو.



وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.