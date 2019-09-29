في فيديو حقق 4 ملايين مشاهدة.. "ترامب" يحذر الأمريكيين من عزله

اتهم الديمقراطيين بمحاولة سلب حقوق مواطنيه

في غمار معركته مع الديمقراطيين، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيديو أمس اليوم (السبت) على "تويتر"، من أن "الولايات المتحدة تتعرض لخطر لم يسبق له مثيل"، وذلك في إطار استهدافه بتحقيق على خلفية ضغوط مارسها على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وبحسب ما أوردته قناة "فرانس 24"، قال "ترامب" في الفيديو الذي سجله في البيت الأبيض وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة إلى الآن: "الديمقراطيّون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحّية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم".

وأضاف: "لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأنّ مصير بلدنا على المحكّ بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبداً".

وجاء هذا التحذير في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها "ترامب" ضد الديمقراطيين.

وأطلق الديمقراطيون الثلاثاء الماضي في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل "ترامب" بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالاً في واشنطن.