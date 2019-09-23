الذكرى الـ89 للتأسيس.. لماذا يحق للسعوديين الفرح باليوم الوطني؟

تعم الفرحة ملايين السعوديين منذ أيام ابتهاجًا باليوم الوطني لإعلان تأسيس دولتهم، الذي تحل ذكراه التاسعة والثمانين اليوم. وخلف مشاعر الابتهاج التي يبديها السعوديون بعفوية، كجزء من حالة معنوية وسلوكية عامة، يكمن اعتزاز السعوديين بقيم التأسيس التي نهضت بفعلها دولتهم.. وفي كل عام تحل فيه ذكرى اليوم الوطني يجدد السعوديون استشعارهم لمعنى هذه القيم، ويعيدون بثها من جديد في تضاعيف علاقتهم بالوطن وقيادته.

وعفوية السعوديين في التعبير عن فرحتهم باليوم الوطني هي حالة عابرة للزمن، انبثقت وتجسدت من وحدتهم وتكاتفهم وتوافقهم شعبًا وقيادة في الفترة التي سبقت وواكبت إعلان تأسيس المملكة، وكانت المؤثر الحقيقي في بلورة حدث اليوم الوطني، وما رافقه من توافق عام بين الشعب وقيادته على اسم "المملكة العربية السعودية"، الذي أصبح الاسم الرسمي للدولة السعودية الثالثة.

ففي المرحلة السابقة لإعلان تأسيس السعودية كانت تسمى رسميًّا "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، ورأى نخبة من وجهائها وعلمائها ومثقفيها أن ذلك الاسم لا يتطابق مع الوحدة القومية لشعبها، ولا يشير إلى موحدها الملك عبدالعزيز آل سعود؛ فعقدوا اجتماعات عدة في منزل الشيخ عبدالله الفضل بمدينة الطائف، استقر رأيهم خلالها على فكرة تغيير الاسم إلى "المملكة العربية السعودية". وعرض هؤلاء الوجهاء والعلماء والمثقفون ما توصلوا إليه على نظرائهم في بقية مناطق المملكة، فاستحسنوه، واتفقوا على توسيع النقاش حوله مع بقية فئات الشعب.

وبعد فترة وجيزة من النقاش نالت الفكرة استحسان الشعب؛ فرفع المجتمعون في الطائف التماسًا بمقترحهم إلى الملك عبدالعزيز، جاء فيه:

"إن الله وهب أهل هذه البلاد مزايا، لم تكن لسواهم، فجاؤوا عنصرًا عربيًّا واحدًا في أصله، واحدًا في عاداته وتقاليده، واحدًا في دينه وإسلامه، واحدًا في تاريخه.. فلما كانت حال البلاد وأهلها كما مرّ، وكانت أوضاعها الحكومية الراهنة لا تتلاءم مع طبيعة الوحدة التي هي وأهلوها عليها، وكان اسمها الحاضر، وهو المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها لا يعبّر عن الوحدة العنصرية (القومية) والحكومية والشعبية الواجب إظهارها فيها.. فإن المجتمعين يرفعون بكمال الخضوع إلى سدة صاحب الجلالة أمنيتهم الأكيدة بالموافقة على تبديل اسم المملكة الحالي إلى اسم يكون أكثر انطباقًا على الحقيقة، وأبين في الإشادة بذكر من كان السبب في هذا الاتحاد، وهو شخص جلالة الملك المفدى، وذلك بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية".

وأسوة بوجهاء وعلماء الطائف أرسل نظراؤهم في المناطق الأخرى التماسات بالفكرة نفسها إلى الملك عبدالعزيز، واتسعت دائرة الالتماسات؛ فبلغت أكثر من 700 التماس، بعضها من طائفة "الخضرية والفكهانية والحواتة"، وطائفة "عموم الخياطين"، وطائفة "الجوهرجية"،وطائفة "السماكرة"، وطائفة "الجزارين"، وطائفة "القطانة".

ويشير عدد الالتماسات وهوية مَن أرسلوها إلى تحوُّل الفكرة إلى مطلب شعبي. فبحسب ما نشرته صحيفة "أم القرى" في عددها رقم 406 الصادر يوم الجمعة 23 سبتمبر عام 1932م، الذي أفردت صفحته الأولى بالكامل لموضوع تغيير اسم المملكة، وعنونته بمانشت "تحويل اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية": "لم تكد تتناقل هذه الفكرة الألسن حتى رأينا الاجتماعات تنعقد، والقرارات توضع، وآلة اللاسلكي في أنحاء المملكة ترفع ما يتكدس لديها من برقيات الالتماسات لتحقيق هذه الفكرة. ومما هو جدير بالذكر والإعجاب أنه قد اشترك في هذا الطلب المملكة بأجمعها من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها؛ فلم تبقَ بلدة إلا وتقدم أعيان أهلها مستعطفين، لا فرق في ذلك بين الحجازي والنجدي والحضري والبدوي".

وأمام هذه التطلعات الوطنية الصادقة تجاوب الملك عبدالعزيز مع رغبة شعبه، وأصدر في 19 سبتمبر 1932 الأمر الملكي رقم 2716 الذي جاء فيه: "بعد الاعتماد على الله، وبناء على ما رُفع من البرقيات من رعايانا كافة في المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها، ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحبًّا في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية، أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى: يحوَّل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية، ويصبح لقبنا بعد الآن ملك المملكة العربية السعودية".

وشمل الأمر الملكي أيضًا تحديد اليوم الوطني للسعودية؛ فنص في مادته الثامنة على "إننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى 1351هـ، الموافق اليوم الأول من الميزان، يومًا لإعلان توحيد هذه المملكة العربية"،

وكان ذلك اليوم موافقًا الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932.

فالقيمة الرمزية التي يجسدها اليوم الوطني تكمن في تعبيره عن قيم التأسيس، ورمزيته تسترجع حالة توحُّد إرادات الشعب وقيادته في إعلان الدولة، واختيار اسمها. كما تبقي معاني تلك الحالة حاضرة نابضة في وجدان السعوديين، حتى أضحت قيم التوحد والتكاتف والتوافق هي جوهر الأخلاق الوطنية للسعوديين، والمحرك الأساسي لثنائية الحقوق والواجبات في العقد الاجتماعي بينهم وبين دولتهم. ولأجل بلورة آباء السعوديين لهذه القيم المنظمة للسلوك الوطني، ولأجل محافظة أبنائهم عليها، واستحضارهم لها في واقع وطنهم مهما بلغت التحديات التي تواجهه، يحق للسعوديين أن يفرحوا باليوم الوطني؛ فالمنجز الوطني في الحقيقة منجزان: تأسيس دولة، وقيم تأسيس للحفاظ عليها أبد الدهر.