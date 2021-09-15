أصيب بالعمى بعدما علم أن زوجته خانته مع 13 رجلاً.. محكمة كويتية تعوّضه بهذا المبلغ

صحيفة "الأنباء" المحلية: على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به وبأبنائه

قضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار، على خلفية الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم؛ لتواصلها مع 13 رجلاً برسائل وصور إباحية.

وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتف آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلاً، وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، وهو ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت، وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة، وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة الأنباء الكويتية فبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم، وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلاً عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.