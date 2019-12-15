الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

عقب هجوم عنيف شنّه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الحشاء- غربي محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة "حبيل يحيى" في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجومٍ عنيف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم، وفقاً لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

الجيش اليمني محافظة الضالع اليمنية

0

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 09:55 AM

عقب هجوم عنيف شنّه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عدن

2 1,244

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية الحشاء- غربي محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة "حبيل يحيى" في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجومٍ عنيف شنّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم، وفقاً لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصرع 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الجيش اليمني محافظة الضالع اليمنية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019