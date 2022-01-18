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ملاذ مثالي لجميع أفراد العائلة مع متخصصين في مجال العافية على الشاطئ

"كانديما المالديف" يوفِّر لك تجارب استجمام مميزة ترتقي بالراحة النفسية والجسدية

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أعد النشاط لروحك عام 2022، وانطلق في رحلة استجمام فريدة من نوعها في واحدة من أكثر الوجهات تميزًا في المنطقة (كانديما المالديف).



يوفر المنتجع الأروع في جزر المالديف أنشطة متنوعة، تناسب احتياجات جميع الضيوف، سواء للتخلص من الضغط النفسي أو الإرهاق، أو ممارسة نشاطات اللياقة البدنية تحت الماء أو فوقها، أو اختبار تجارب صحية، أو الاستمتاع بخدمات السبا الحاصلة على جوائز، أو التنزه على الدراجة عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 3 كيلومترات.



ابدأ صباحك بممارسة اليوغا المريحة والتأمل الموجَّه مع مجموعة من المتخصصين في مجال العافية على الشاطئ؛ لتغذية الروح مع إطلالة خلابة على المياه الزرقاء، أو احصل ببساطة على مستوى عالٍ من الأدرينالين عبر حجز جلسة من اليوغا الهوائية في استوديو كانديما لليوغا.



وسيتمكَّن الضيوف من اختيار أطباقهم المفضلة عبر عشرة منافذ فريدة لتناول الطعام من المطاعم والبارات، مع فرصة تجربة وجبة عشاء متوسطية صحية في معطم Azure، إضافة إلى خيارات المشاوي المدخنة والمأكولات البحرية اللذيذة والطازجة أو اللحوم، مع قائمة متنوعة من الخيارات النباتية المناسبة للجميع.



كما يوفر كانديما الطعام الطازج عبر مبادرة المزرعة إلى المائدة للحصول على المنتجات المالديفية المحلية لتحضير وجبة عشاء مميزة من مزارع الجزيرة الخضراء الواقعة في كانديما والجزر المحيطة بها.



ومع اقتراب الغسق يمكن الاستمتاع برحلة مخصصة عبر التجديف بالكاياك، أو الجري على الشاطئ لإنهاء اليوم على النحو الأمثل.



يقع المنتجع على جزيرة خاصة في Dhaalu Atoll، وتحيط به بحيرة زرقاء كريستالية ورمال بيضاء نقية لتجربة جزيرة خاصة فريدة من نوعها، وتمكين الضيوف بالتالي من الاستمتاع برحلة استجمام للعقل والجسد والروح.



كانديما #AnythingButOrdinary #كل_ما_هو_استثنائي:

يركز كانديما المالديف كملاذ هادئ بعيدًا عن ضغوط ومتطلبات الحياة الحديثة على الرفاهية وتجديد الشباب؛ إذ يمكن للضيوف إعادة ترتيب أرواحهم وعقولهم ومشاعرهم مع العناية بأجسادهم. كما يوفر امتداد الجزيرة البالغ طولها 3 كيلومترات فرصًا كبيرة لتجربة TropiKal على الجزيرة الاستوائية الخصبة.



ويدعو المنتجع الضيوف للاستمتاع خلال إقامتهم عبر العناية بالجسم والعقل وممارسة الأنشطة التي تركز على اللياقة البدنية في جميع أنحاء الجزيرة. كما يوفر المنتجع أحد أطول حمامات السباحة الخارجية في جزر المالديف مع العديد من الشواطئ المذهلة التي يمكن الاستمتاع بأجوائها المميزة.



وللحصول على تجربة متكاملة مليئة بالحيوية يستضيف ملعب TropiKal المثالي مجموعة من المغامرات الخارجية التي تتضمن الرياضات المائية والغطس، ودروس اللياقة البدنية على شاطئ البحر، إضافة إلى تجربة رياضة المشي على الشاطئ، والتجديف عند شروق الشمس، وغيرها من الأنشطة المائية التي تساعد على الاسترخاء النفسي في الجزيرة المتكاملة oh so Kool island.



ويوفر نادي Aquaholics جميع أنواع الأنشطة الرياضية، بما في ذلك الغوص ورحلات الصيد عند غروب الشمس، والتزلج الهوائي والغطس، فضلاً عن رحلات القوارب والرياضات الجماعية، وتجربة الجزيرة المطلقة على الجزر الخاصة الفريدة التي تبقى في البال.



وذا كنت تبحث عن ملاذ غامر لبدء مسيرتك في فقدان الوزن، أو التناغم، أو ببساطة تحسين اللياقة.. فيعتبر كانديما الوجهة المفضلة لقضاء إجازة رائعة! يوفر المنتجع مرافق رائعة مثل مركز BURN للياقة البدنية مع مسبح خاص به، وجناح للياقة البدنية، وملاعب تنس، وكرة الريشة، والكرة الطائرة الشاطئية، وملعب لكرة القدم.



ويقع منتجع esKape في المناطق الاستوائية المحيطة بالجزيرة مع إطلالات خلابة على المحيط الأزرق اللازوردي، ويقدم علاجات مالديفية تقليدية، مثل esKapism التي تبدأ بتقشير كامل للجسم، يليه تدليك Maldivian Ocean Dream المميز باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات التي تطلق العنان للروح عبر مساج عميق لمناطق العقد والتوتر. ويبدأ علاج Sea Coconut Secret المجدد للحيوية بطقوس تدليك القدم، يليها تقشير لطيف باستخدام جوز الهند المالديفي، الذي يعشقه السكان المحليون لخصائصه المغذية والمهدئة.



وتتوافر جلسات استجمام مشابهة للأطفال Oh-so esKape! . وتتوافر هذه العلاجات للشبان والأطفال بشرط وجودهم مع أحد الوالدين.



ويضعك منتجع كانديما المالديف المفعم بالحيوية والخصوصية في قلب الطبيعة. ويعتبر المنتجع من أكثر الوجهات أمانًا لاستكشافها هذا العام من خلال برنامج K 'OnGuard الفائق، والعيادة الطبية في الموقع، التي توفر مستوى إضافيًّا من الضمانات لمنحك راحة البال الكاملة خلال عطلة العافية والاستجمام الاستثنائية.