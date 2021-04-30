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إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.