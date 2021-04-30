الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.
إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.