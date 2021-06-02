أمانة حائل ‏تغلق 95 منشأة بسبب مخالفات متنوعة

كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا".
ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.أمانة منطقة حائل
نفّذت 980 جولة رقابية أمس على مختلف المنشآت
كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا".
ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 978 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت عن إغلاق 95 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.