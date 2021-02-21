"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 فبراير 2021، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375006 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366094 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6461 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2451 والحالات الحرجة 508 حالة.