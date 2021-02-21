"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 فبراير 2021، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375006 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366094 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6461 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2451 والحالات الحرجة 508 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 21 فبراير 2021، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375006 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366094 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6461 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2451 والحالات الحرجة 508 حالة.