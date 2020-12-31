"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  171 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362741 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353853حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6223 ‏حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2665 والحالات الحرجة 368 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  171 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362741 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353853حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6223 ‏حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2665 والحالات الحرجة 368 حالة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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