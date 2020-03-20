"الدهمشي": جهود السعودية في التعامل مع أزمة كورونا لم تقتصر على الشأن الداخلي فقط

عبّر عن شكره لخادم الحرمين وولي عهده على ما بذلاه

رفع صالح بن خليف الدهمشي، أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، ولحكومتنا الرشيدة متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للجهود الملموسة التي تبذل حيال الحد من انتشار فيروس كورونا "كيوفيد 19"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين والمقيمين، وكذلك الحملة التوعوية التي تطلقها أجهزة الدولة ومؤسساتها بين الفينة والأخرى، حيث أتت هذه المبادرات والرسائل التوعوية أكلها، وأصبح لدى المواطنين الوعي الكامل حيال خطورة هذا الوباء الذي ضرب كافة أصقاع المعمورة .

وأوضح "الدهمشي"، أن جهود المملكة لم تقتصر على الشأن الداخلي فقط، بل برزت جهودها على المستوى الخارجي، من خلال الاتصالات مع زعماء كبرى الدول العالمية، لمناقشة عملية الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل الذي أصبح حديث الساعة. وسبل تعاون المجتمع الدولي للقضاء عليه.

ولفت إلى أنه في مثل هذه الأزمات تبرز قوة الشعب، ومدى تعاونهم وانتمائهم لأوطانهم، وقد حبانا الله سبحانه بوطن عظيم، وقيادة حكيمة، وشعب وفي ومخلص لوطنه وقيادته، حيث أثبتت الظروف تماسك الشعب السعودي، وتكاتفهم في مواجهة الأزمات الصعبة.

ونوه "الدهمشي" بجهود المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء، ومتابعته للأبناء الأيتام والاطمئنان عليهم، وحرصه على سلامتهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، واهتمامه بشؤونهم في كافة المجالات.

وأشار "الدهمشي"، إلى أن مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام، بأبنائها وبناتها وكافة منسوبيها تلتزم بتوجيهات الحكومة الرشيدة، وما يصدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الرسمية من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية النظامية الصادرة حيال هذه الأزمة، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يسدد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يكون عونًا وسندًا لهم لما فيه خير البلاد والعباد، ولكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لأداء مهامها وواجباتها الوطنية.