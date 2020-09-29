وزير يمني يتهم طهران بممارسة دور تخريبي في بلاده بعشرات سفن الصيد

أكد أن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى

اتهم فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني، إيران بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد، تنتهك المياه الإقليمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، كتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".

وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية، وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".

ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرًا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصًا وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".