"تعليم صبيا" تنفذ 1300 جولة إشرافية في الأسبوع الأول من عودة الطلبة إلى المدارس

للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية

نفذت "تعليم صبيا" بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات للمدارس، 1300 جولة إشرافية على مدارس البنين والبنات التابعة لمكاتب الإدارة العشرة في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية واستقرارها حضورياً وعن طريق منصة "مدرستي" مع انطلاق العام الدراسي 1443هـ ومتابعة تطبيق الضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والتأكد من تطبيق النموذج التشغيلي للمدارس والنموذج التشغيلي الإشرافي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أن الزيارات الإشرافية لمشرفي ومشرفات إدارة تعليم صبيا ومشرفي مكاتب التعليم تضمنت متابعة تنفيذ النماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والتأكد من انطلاقة العملية التعليمية حضوريا وعلى منصة "مدرستي"، والوقوف على الأنشطة والبرامج المنفذة ضمن أسبوع التهيئة والأسبوع التمهيدي، وجاهزية منصة مدرستي ومنصة روضتي للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية الجداول الدراسية وانعكاسها على نظامي نور ومنصة مدرستي، وقياس التحصيل الدراسي، والبدء للاستعداد بتطبيق الاختبارات الدولية وتعزيز المهارات.

من جانبها أشارت المساعد للشؤون التعليمية بنات مها بنت محمد الحمزي، أن إدارة تعليم صبيا نفذت أكثر من ١٣٠٠ جولة إشرافية تزامنا مع عودة الهيئة الإدارية والتعليمية للمدارس واستمرت حتى عودة الطلبة؛ لحصر المعلمين والطلبة المحصنين وغير المحصنين، ومتابعة وضع خطط تسليم الكتب للطلبة، ومدى توافر التخصصات لكل المقررات المدرجة في الخطة المطورة لهذا العام، والتأكد من الوعي العالي بالنماذج التشغيلية للمدارس، والخطة الدراسية الجديدة المطورة، والدليل التنظيمي الجديد للمدارس، وتقديم الدورات التخصصية ودورات التطوير المهني لأكثر من 12 ألف معلم ومعلمة.

بدوره أكد المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، شمول الجولات التأكد من وصول الكتب المطبوعة والإلكترونية الرقمية للمدارس لجميع المراحل، وكذلك المعقمات والمنظفات والكمامات وغيرها من الأدوات اللازمة، ومسارات الدخول والخروج للطلاب، وإجراءات الفرز البصري قبل دخول الطلاب للمدارس، ورصد الملاحظات على أعمال الصيانة والنظافة ومعالجتها أولا بأول، وسد الاحتياج من المعلمين وفق آلية سد العجز، والتأكد من عدم وجود احتياج للأثاث والتجهيزات، وقياس رضا المستفيدين إزاء ما هو مقدم من جهود كبيرة داخل الميدان التعليمي.

وأفاد المتحدث الرسمي إبراهيم الحازمي، أن قيادات إدارة التعليم ومنهم مدير التعليم الدكتور "الخرمي" يقدمون شكرهم لمديري مدارس البنين والبنات، والمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه في الميدان التعليمي من جهود عظيمة ومتميزة.

وأشاد بأدوار الإشراف التربوي بمختلف التخصصات والمجالات في دعم ومساندة الميدان التعليمي، والوقوف على الجاهزية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الهيئة الإدارية والكوادر التعليمية في المدرسة، وأدوار أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم على التعلم وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مؤكداً أنهم شركاء النجاح الحقيقيين لدعم مسيرة التعليم لأبنائهم.