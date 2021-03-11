الصحة": تسجيل 390  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381348 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381348 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.