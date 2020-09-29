ضمك يضم مهاجم الاتحاد لموسم واحد.. بنظام الإعارة

بعد خروج اللاعب من حسابات "كاريلي"

وقعت إدارة نادي ضمك عقداً احترافياً بنظام الإعارة لموسم واحد مع اللاعب عبد العزيز العرياني قادماً من نادي الاتحاد.


وكان الاتحاد أعلن أول أمس إعارة اللاعب صاحب 25 ربيعاً إلى نادي ضمك ، وجاءت تلك الخطوة نظراً لخروج العرياني من حسابات وخطط المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للموسم المقبل لتواجد لاعبين آخرين في نفس مركزه مثل رومارينيو وبريجوفيتش وكمارا وبوني.

يذكر أن اللاعب من ناشئي الاتحاد تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول ويرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 10:07 PM

بعد خروج اللاعب من حسابات "كاريلي"

ضمك يضم مهاجم الاتحاد لموسم واحد.. بنظام الإعارة

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

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وقعت إدارة نادي ضمك عقداً احترافياً بنظام الإعارة لموسم واحد مع اللاعب عبد العزيز العرياني قادماً من نادي الاتحاد.


وكان الاتحاد أعلن أول أمس إعارة اللاعب صاحب 25 ربيعاً إلى نادي ضمك ، وجاءت تلك الخطوة نظراً لخروج العرياني من حسابات وخطط المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للموسم المقبل لتواجد لاعبين آخرين في نفس مركزه مثل رومارينيو وبريجوفيتش وكمارا وبوني.

يذكر أن اللاعب من ناشئي الاتحاد تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول ويرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

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