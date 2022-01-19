أمير عسير يفتتح معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" بأبها

يُعرّف برؤية خادم الحرمين في فنون العمارة المحلية ودلالاتها

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير ضمن الشراكات النوعية التي عقدتها الهيئة مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعزيز العمل التنموي بالمنطقة.

ويُعرّف المعرض برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في فنون العمارة المحلية، وإبراز دلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، والتي تعكس تاريخ المملكة وإرثها الحضاري الأصيل.

ويأتي المعرض في محطته الثانية بمدينة أبها في المدينة الجامعية بالفرعا، بعد إطلاق استراتيجية منطقة عسير، التي تعد الهوية العمرانية إحدى مخرجاتها الرئيسة، والتي تتواءم مع ميثاق الملك سلمان العمراني في الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملائمة العيش، والاستدامة، والابتكار.

ويحتوي المعرض الذي يُقام داخل قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، على مشروعات عمرانية مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، إضافة إلى التعريف بقيم ومبادئ الميثاق التي تُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية في العمارة السلمانية.