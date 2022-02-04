الاتفاق يجري تدريبه الأخير في بريدة بحضور الدبل تحضيرًا للرائد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، والذي سيحتضن مواجهة الغد مع مضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وقبل أن يبدأ التدريب عقد رئيس النادي المهندس خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود خلال بقية مباريات الدوري، وأشار إلى أن موقف الفريق في سلم الترتيب غير مرضي، وبالتالي يجب على الجميع استشعار الموقف لتحقيق الانتصارات للتقدم في سلم ترتيب الدوري.