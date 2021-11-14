ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 8391 مصنعاً خلال الربع الثالث 2021

بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.. توزّعت في 24 نشاطاً

كشفت "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 8391 مصنعاً برأس مال يقدر بنحو 1.27 تريليون ريال، بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية للربع الثالث من عام 2021 والصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، فقد شهدت العمالة المرخصة في تلك المصانع ارتفاعاً بنسبة 1 % لتبلغ 968.21 ألف عامل.

وتوزعت تلك المصانع على 24 نشاطاً، وجاء نشاط "صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" في مقدمة تلك النشاطات من حيث رأس المال بنحو 453.5 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 319.1 مليار ريال.

وفيما يخص عدد المصانع، فقد احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد المصانع بنحو 1641 مصنعاً، تلاه نشاط "صنع منتجات المطاط واللدائن" بـ 1122 مصنعاً.

كما احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد العمالة المرخصة بنحو 174 ألف عامل، تلاه قطاع "صنع المنتجات الغذائية" بـ 143.7 ألف عامل.

وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الثالث من عام 2021، الترخيص لـ 216 مصنعاً جديداً برأس مال يقدر بنحو 55.2 مليار ريال، وعمالة تبلغ 8.2 ألف عامل.

وبدأ 284 مصنعاً الإنتاج برأس مال يقدر بـ54.5 مليار ريال، توظف 15.2 ألف عامل، فيما توقف 345 مصنعاً عن العمل برأس مال يبلغ 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء خلال الربع الثالث من العام الحالي 1801 مصنع برأس مال يبلغ 68.5 مليار ريال، توظف 78.7 ألف عامل.

جاء في مقدمتها نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 359 مصنعاً ورأس مال يبلغ 6.7 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع المنتجات الغذائية" بنحو 250 مصنعاً.