إسبانيا.. تسجيل وفاة واحدة بـ"كورونا" خلال يوم

عدد الإصابات بلغ 236.769

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

وذكرت الحكومة أن البيانات قد تشهد تقلباً خلال الأيام المقبلة؛ لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية، بينما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقاً لأرقام الوزارة.