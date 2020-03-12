"العسيري" يتفقد العمل الميداني والإداري بمركز هيئة عرقة

تفقد مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، اليوم؛ سير العمل الميداني والإداري بمركز هيئة عرقة، تحت الإنشاء.



وألقى "العسيري" كلمة خلال لقائه منسوبي المركز، ركز فيها على مكانة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- والعمل وفق الأنظمة والتعليمات، والحرص على تكثيف التواجد في الميدان، بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد.



كما استقبل رئيس مركز عرقة عبد الله بن محمد الرواف، في مكتبه بمقر المركز؛ مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبد الله العسيري؛ لبحث أوجه التعاون بين الفرع والمركز، بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل مركز الهيئة وفق الأنظمة والتعليمات.



وأثنى رئيس المركز على جهود الهيئة في المجتمع في ظل توجيهات ودعم ولاة الأمر، أيدهم الله.



من جهته ثمن "العسيري" دعم رئيس مركز عرقة لهيئة عرقة، ولمنسوبيها، مؤكدًا حرص الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على تواصل الفرع مع الجهات الحكومية، فيما يواكب تطلعات ولاة الأمر، أيدهم الله.



حضر الاستقبال رئيس مركز هيئة عرقة الشيخ سعدي القرني، وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بمنطقة الرياض.‫



وتأتي هذه الجولة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.