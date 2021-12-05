نيويورك ترصد إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

بلغت الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة 8 مصابين

رصدت ولاية نيويورك الأمريكية الليلة ثلاث حالات إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون"؛ ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى ثماني حالات.



وأشارت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي إلى أن هناك بداية لتفشٍّ مجتمعي لمتحور أوميكرون في الولاية، مفيدة بأن الحالات الثماني المرصودة سبع حالات منها في مدينة نيويورك، وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.