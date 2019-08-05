"الآسيوي" يختار الأرجنتيني "فيتشو" الأفضل في مباراة "الاتحاد وذوب آهن"

موقع “ sofa score” يمنح "فيلانويفا" لقب الأفضلية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محترف الاتحاد الجديد، اللاعب الأرجنتيني فيتشو ليكون الأفضل في مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني.

وكان موقع سوفا سكور العالمي المهتم بإحصائيات اللاعبين قد توّج اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا بلقب الأفضلية في العميد بعد أن منحه 7.7 في المباراة.

ونجح الاتحاد في التغلب على الفريق الإيراني بهدفين لهدف في مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة العودة الأسبوع المقبل في قطر إذ يحتاج العميد للفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.