مدير شرطة صامطة يقلّد "جرب" رتبة رائد

قلّد مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني النقيب عطية جرب رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد وذلك بحضور مساعد مدير شرطة صامطة العقيد أحمد علي البارقي.

وقدم مدير شرطة صامطة ومساعده التهاني والتبريكات للرائد عطية جرب متمنين له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

فيما عبّر"الرائد عطية جرب" عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية والتي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا الوطن.