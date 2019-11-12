السلطان قابوس يستقبل "خالد بن سلمان" خلال زيارته الرسمية لمسقط

شدَّدا على العلاقات الأخوية والمواقف المشتركة للحفاظ على أمن المنطقة

استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في مسقط أمس، في إطار زيارته الرسمية للسلطنة.

وفي التفاصيل، نقل سموه خلال اللقاء لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

وتم خلال اللقاء التشديد على العلاقات الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، والمواقف الثابتة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد نائب وزير الدفاع بحرص جلالته على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد بن محمد الثقفي، والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع. كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، والفريق الأول وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني.

وأقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان، سلطنة عُمان، مأدبة عشاء على شرف الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والوفد الرسمي المرافق؛ وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية.