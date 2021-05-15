لبنان تسجل 265 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 535446 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 497198، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7602 بعد تسجيل 16 حالة وفاة.