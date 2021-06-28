المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.