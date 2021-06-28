المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

1

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 08:42 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

0 666

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021