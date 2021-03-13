شاهد .. النصر يوقع مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الأول .. مسحة ولقاح

وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم اتفاقية تعاون مع التجمع الصحي الأول بالرياض تتضمن الاتفاقية الشراكة بين النادي والتجمع الصحي في البرامج التوعوية والمجتمعية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي المكلف بنادي النصر أحمد الغامدي والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور صالح التميمي ومدير المسؤولية الاجتماعية بالنادي علي المسلماني.

كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ ورش عمل تدريبية متخصصة ومتنوعة للعاملين في النادي، والمسح لفيروس كورونا، واللقاح المضاد لكل منسوبي النادي.

لقاح كورونا النصر التجمع الصحي الرياض فيروس كورونا الجديد

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13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 10:01 PM

شاهد .. النصر يوقع مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الأول .. مسحة ولقاح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم اتفاقية تعاون مع التجمع الصحي الأول بالرياض تتضمن الاتفاقية الشراكة بين النادي والتجمع الصحي في البرامج التوعوية والمجتمعية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي المكلف بنادي النصر أحمد الغامدي والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور صالح التميمي ومدير المسؤولية الاجتماعية بالنادي علي المسلماني.

كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ ورش عمل تدريبية متخصصة ومتنوعة للعاملين في النادي، والمسح لفيروس كورونا، واللقاح المضاد لكل منسوبي النادي.

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لقاح كورونا النصر التجمع الصحي الرياض فيروس كورونا الجديد

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