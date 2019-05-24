"الهلال الأحمر" يعتمد برنامج الحج واستعدادات العشرة الأواخر من رمضان

خلال اجتماع اللجنة الإشرافية الدوري بمكة المكرمة برئاسة "القاسم"

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اجتماعها الدوري في مكة المكرمة، لاستعراض أبرز ما توصلت إليه الهيئة من الاستعدادات لأعمال الحج والعمرة للعام الحالي 1440هـ.

وفي التفاصيل، اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع برنامج الحج لهذا العام وخطته التنفيذية، واطلعت على الهيكل التنظيمي للجان الرئيسية ومهامها خلال موسم الحج، كما ناقشت استعدادات الهيئة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ومدى جاهزية اللجان والفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام.

وتفقدت اللجنة خلال زيارتها الميدانية للمسجد الحرام سير العمل الإسعافي خلال موسم العمرة واستعدادات اللجان الإسعافية للعشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما تناول أعضاء اللجنة وجبة الإفطار مع المسعفين والمتطوعين المناوبين.

وزارت اللجنة غرفة العمليات المركزية، حيث اطلعت على النظام الحديث لغرفة العمليات، وناقشت آلية استقبال البلاغات وتجهيزاتها تقنياً والتأكد من عمل الصيانة اللازمة ومدى جاهزيتها لموسم الحج، بالإضافة إلى استعراض خطة الطوارئ والكوارث التي يتم التعامل بها في الحالات الطارئة خلال موسم الحج، كما اطلعت اللجنة على سير العمل التشغيلي الإسعافي في العاصمة المقدسة.

وقدم رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسمي الحج والعمرة، وهو ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود والمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب.

وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المسعفين والمتطوعين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يكونوا عوناً على خدمة الدين والمليك والوطن.