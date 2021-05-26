أمين صندوق الشهداء يجتمع مع عدد من رجال الأعمال الأعضاء بالرياض

قدّم عرضاً عن مراحل تكوينه واستعرض عمله في المرحلة القادمة

‬عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي اجتماعاً اليوم برجال الأعمال أعضاء مجلس الأمناء، وذلك في مقر الأمانة العامة للصندوق بالرياض.

وقدّم الدكتور الحارثي عرضاً عن مراحل تكوين الصندوق واستعراض المكونات الأولى الاستراتيجية وعمل الصندوق في المرحلة القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عبدالعزيز الصوينع أن رجال الأعمال الذين انضموا إلى عضوية مجلس الأمناء اطلعوا على خطط الصندوق واستراتيجيته لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتقديم الخدمات لهم في مختلف الجوانب، مع شرح وافٍ عن خدمات الصندوق ومهماته،وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق.

وأضاف أن استثمارات الصندوق وتنمية مصادر تمويله كانت من بين الموضوعات التي تم بحثها للوصول إلى استثمارات تسهم في تمويل مهمات الصندوق المتعددة، مشيراً إلى أنه شارك في الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الصندوق من رجال الأعمال وهم: حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالرحمن بن راشد الراشد، وعبداللطيف بن حمد الجبر، وعبدالله بن سليمان الراجحي.