جلسة طارئة لمجلس الأمن غدًا لبحث الأزمة مع بيلاروسيا

تعقد بطلب من فرنسا وإيرلندا وأستونيا

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا (الأربعاء) اجتماعًا طارئًا مغلقًا وغير رسمي للبحث في الأزمة مع بيلاروسيا المتهمة بأنها اعترضت طائرة مدنية أوروبية لاعتقال معارض كان بين ركابها، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم.

أوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع الذي يُعقد عبر الإنترنت يأتي بطلب من فرنسا وإيرلندا وأستونيا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهة أخرى، رجح دبلوماسيون ألا يتمكن مجلس الأمن من التوافق خلال هذا الاجتماع على بيان مشترك، كون روسيا -الداعم الرئيس لبيلاروس- سترفضه.

وازدادت العزلة الدولية لبيلاروس اليوم، مع فرض قيود تطول مجالها الجوي ردًا على نظام ألكسندر لوكاشنكو المتهم باعتراض طائرة مدنية بهدف اعتقال معارض بيلاروسي شاب كان بين ركابها.