بالفيديو .. وزير المالية: نتوقع استمرار أزمة كورونا لعدة أشهر

أشار إلى أنها قد تطول إلى نهاية العام

توقع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، استمرار أزمة كورونا لعدة أشهر، لافتًا إلى أنها قد تطول إلى نهاية العام.

وقال "الجدعان" خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19): "نتوقع استمرار هذه الأزمة لعدة أشهر قد تطول إلى نهاية هذا العام في الجانب الصحي، وبالتالي في الجانب الاقتصادي".

وأضاف: أن "الاحترازات الوقائية التي تم الإعلان عنها مؤقتة وقررنا أن نمضي فيها سريعًا وإعلانها لمدة 3 أشهر، لكي نوفر الدعم والإجراءات السريعة للقطاع الخاص، ريثما ندرس بالتفصيل ماذا نحتاج أن نقوم فيه كحكومة لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، وبالذات المنشآت الأكثر تأثرًا والمواطنين العاملين في هذه القطاعات".

وتابع: "سنعلن قبل نهاية الثلاثة أشهر الأولى من هذه الأزمة، أي قبل نهاية شهر يونيو من هذا العام عما سنفعله فيما يتعلق بتمديد بعض المبادرات، أو بعض الإجراءات أو تغييرها أو حتى إضافة إجراءات في حال وحدنا على المنظور الاقتصادي أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات".