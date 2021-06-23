"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران

أصدر مدير إدارة الموارد البشرية حمد الرميح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران حمد بن صالح الصقري إلى المرتبة الحادية عشرة.

وقد أعرب "آل منصور" عن شكره وتقديره لمدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء عمله.