الولايات المتحدة تسجّل 483,261 إصابة جديدة بكورونا و3,182 وفاة

إجمالي الإصابات 72,310,575 و‏الوفيات 870,195 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة ‏جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 870,195.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 11:11 PM

إجمالي الإصابات 72,310,575 و‏الوفيات 870,195 شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل 483,261 إصابة جديدة بكورونا و3,182 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة ‏جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 870,195.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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