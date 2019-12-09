تحقيق العزل.. الكونجرس يدرس أدلة إدانة "ترامب"

الديمقراطيون يتحركون لتوجيه اتهامات رسمية

تدرس، اليوم الاثنين، لجنة بالكونجرس الأمريكي تقود تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب، الأدلة التي تدينه، فيما يستعد نواب ديمقراطيون إلى التحرك في اتجاه توجيه اتهامات رسمية للرئيس في غضون أيام.

وستراجع اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بشكل رسمي الأدلة التي أوردها المحققون في جلسة تستمر يوماً كاملاً، وتبدأ في التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش)، وهي خطوة رئيسية قبل تحديد الاتهامات، التي يطلق عليها بنود المساءلة، والتي يُرجح أن يصوت عليها المجلس بكامل هيئته قبل عيد الميلاد، وفقاً لـ"رويترز".

وإذا صوّت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لصالح المساءلة، فسيطلق ذلك محاكمة داخل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث يتطلب عزل "ترامب" موافقة ثلثي الأعضاء، وتعتبر الإدانة في هذه الحالة مستبعدة.

وبعد أسابيع من التحقيق في طلب "ترامب" من أوكرانيا التحقيق بشأن جو بايدن النائب السابق للرئيس والمرشح البارز على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020، تركز اللجنة على بندين يتهمان "ترامب" باستغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس.