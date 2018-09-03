"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعديّة المُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.