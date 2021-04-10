"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 01:49 PM

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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