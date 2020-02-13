إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على رتبة "جندي"

طلبات إجراءات القبول تتم عبر منصة "أبشر– التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال.

وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.