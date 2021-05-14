شرطة القصيم: القبض على 8 مواطنين ومقيم يقودون دراجات نارية ومركبة بتهور في الرس

تباهوا بنشر أفعالهم المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وتم إحالتهم للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأبان المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.