وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة

جهود كبيرة بذلت لإخراجهم

علمت "سبق"، بأن الأجهزة المعنية التي باشرت حادثة سقوط مركبة في عقبة الباحة، تمكنت من إخراج محتجزي المركبة، وهم حالة وفاة و٣ مصابين.

فيما عملت الأجهزة الإسعافية والأمنية والمرورية المشاركة بمجهودات عالية لإخراج المحتجزين في المركبة التي سقطت بعيدًا في العقبة.

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 08:55 PM

جهود كبيرة بذلت لإخراجهم

وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة

عبدالعزيز الشهري

الرياض

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علمت "سبق"، بأن الأجهزة المعنية التي باشرت حادثة سقوط مركبة في عقبة الباحة، تمكنت من إخراج محتجزي المركبة، وهم حالة وفاة و٣ مصابين.

فيما عملت الأجهزة الإسعافية والأمنية والمرورية المشاركة بمجهودات عالية لإخراج المحتجزين في المركبة التي سقطت بعيدًا في العقبة.

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