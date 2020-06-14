في يوم واحد.. "رنية" تُسجّل 10 إصابات بكورونا

وصلت لـ28 حالة في 20 يوماً.. وهذه رسالة الأهالي عبر "سبق"

أعلن التقرير اليومي لوزارة الصحة عن تسجيل محافظة "رنية" التابعة لمنطقة مكة المكرمة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، كأعلى رقم وصلت له حتى الآن، لتضاف للحالات السابقة، وتصل إلى 28 حالة إصابة خلال 20 يوماً فقط.

وتعود أسباب الحالات المسجلة في المحافظة منذ بداية ظهورها في أيام عيد الفطر المبارك الماضي إلى تزايد أعداد المخالطة المجتمعية عند البعض، وعدم التقيّد بالتعليمات الاحترازية، بحجة أن المحافظة لم تُسجل حالات، الأمر الذي تسبّب في تمكّن الفيروس وغزوه للمحافظة بعد صمود دام 86 يوماً، ووصوله 28 حالة مؤكدة حتى الآن

ووجّه عدد من أهالي رنية في رسائل بعثوها لـ"سبق" بضرورة تقيّد الجميع من مواطنين ومقيمين بالنصائح الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، في سبيل العودة للحياة الطبيعية في الأسبوع بعد القادم بإذن الله.

وقالوا فيها: "نوجّه النداء للمواطنين والمقيمين في رنية، وتحديدًا الشباب، نوصيكم بضرورة لبس الكمام والحرص على تعقيم اليدين باستمرار، والحذر من المصافحة، والبُعد عن مخاطر التجمّعات حتى وإن كانت عائلية".

وأضافوا في رسالتهم: "ظهرت أول حالة بالمحافظة قبل 20 يومًا، وتوالت الحالات المُسجّلة، وها نحن اليوم نُسجل 10 حالات في يومٍ واحد، فالحذر الحذر، ولنحرص على المكوث في منازلنا، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى مع أهمية التقيّد بالتعليمات الصادرة، حمانا الله وإياكم والوطن من كل مكروه".