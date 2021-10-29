"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.