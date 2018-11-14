"المهندسين" تدشن "اجتياز" لتسجيل الراغبين بالعمل في المملكة قبل منحهم التأشيرة

تسهيل هذه الخدمة للإجراءات على أصحاب العمل والقطاعات المختلفة

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد بن محمد الشهراني اليوم، في الرياض، خدمة "اجتياز" الإلكترونية، التي تُلزم المهندسين الراغبين بالعمل في المملكة، بالتسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، قبل قدومهم والتعاقد معهم ومنحهم تأشيرة عمل من قِبَل الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الراغبين بالعمل في المملكة، وكذلك تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والقطاعات المختلفة؛ مضيفاً أن هذه الخدمة عَمِلت عليها الهيئة بالتعاون مع بعض القطاعات الحكومية، كوزارة العمل، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، ووزارة الخارجية، والسفارات، والقنصليات السعودية في دول العالم؛ وذلك من خلال الربط في النظام بين الهيئة وتلك الجهات، وتطبيق القرارات الصادرة بخصوص عدم منح تأشيرة عمل أو دخول إلى المملكة لمن لا يمتلك القدرة والكفاءة المهنية في إحدى التخصصات الهندسية المعتمدة، والتي تطبقها الهيئة السعودية للمهندسين.

وأشار المهندس الشهراني إلى أن "اجتياز" تقدم خدمات متنوعة ومريحة؛ من أهمها التسجيل الإلكتروني عن بُعد من خلال الرابط https://eservices.saudieng.sa، وأيضاً السداد الإلكتروني؛ حيث يمكن اختيار وسيلة الدفع المناسبة، ومن ثم يتم إصدار عضوية مؤقتة.

كما تتميز الخدمة بالسرعة والسهولة في التسجيل، وإرسال المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والأوراق الثبوتية في وقت وجيز وطريقة مختصرة.

وأبان أن هذه الخدمة تعتمد على تطبيق الشرط الإلزامي لخمس سنوات خبرة لأي مهندس يرغب العمل في المملكة، إلى جانب التأكد من صحة بياناته؛ مشيراً إلى أن خدمة "اجتياز" تهدف إلى منع دخول المهندسين غير المعتمدين في المملكة، وأصحاب الشهادات المزورة، وتنظيم القطاع الهندسي، ومنع دخول أي شخص إلا بعد التأكد من أنه يملك الكفاءة المهنية، ووقف المخالفات الهندسية في الشركات والمكاتب الهندسية، والحد من الأخطاء الهندسية في المشاريع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخدمة لها الكثير من الفوائد التي سوف تعود على الوطن والمواطن والاقتصاد في المملكة؛ من أهمها: ضمان رفع جودة العمل الهندسي بوجود مهندسين أكفاء، وفتح المجال للمهندس السعودي وإعطاءه الأولوية في التوظيف، وتقليل التكلفة على القطاعات الحكومية والخاصة الراغبة في استقدام المهندسين والفنيين للعمل داخل المملكة.