"كورونا" يضرب إسرائيل بقوة .. 90 إصابة في يوم واحد وحجر صحي على وزيرين

ارتفاع يومي هو الأكبر.. ووزارة الصحة: 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 90 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين.

وأفادت وزارة الصحة، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، بينما تعد أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الأغلبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصاً.

ووفق "روسيا اليوم"، هذا الارتفاع اليومي في عدد المصابين المسجلين بـ"COVID-19" يعد الأكبر منذ بدء التفشي في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوص الطبية الخاصة برصد الفيروس؛ الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباءً عاماً.

والإثنين الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بدء تطبيق تدابير جديدة لمكافحة الفيروس تشمل: إلغاء الفعاليات الجماعية وإقناع الناس بالبقاء في بيوتهم وتشديد إجراءات العزل الصحي، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ أنه سيحصل ارتفاع كبير في عدد المصابين المسجلين مع توسيع نطاق استخدام الفحوص وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إخضاع وزيرَين بحكومة الاحتلال هما وزير الداخلية أرييه درعي؛ والزراعة تساحي هنغبي؛ وعضوي الكنيست ألون شوستر؛ ورام بن باراك؛ في الحجر الصحي المنزلي.

وحسب الهيئة خالط الوزير هنغبي؛ وعضوا الكنيست، رئيس المجلس الإقليمي لبلدة مرحافيم، الواقعة قرب قطاع غزة، شاي حجاج؛ في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي حول استعدادات الزراعة للتصدّي لفيروس كورونا.

واعتبر رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو؛ مساء أمس، أن تفشي فيروس كورونا المستجد هو "مسألة حياة أو موت"، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي لجمع بيانات المواطنين للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "الخارجية" الإسرائيلية، إصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا جيرمي يسسخاروف؛ ونائبه أهارون ساغي؛ بفيروس كورونا، بعد مخالطتهما نائباً في البرلمان الألماني مصاب بالفيروس.

ونتيجة لذلك، تقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية في برلين لمدة 14 يوماً، وإدخال جميع الطاقم الذي يبلغ عدده 150 عاملاً إلى الحجر الصحي.

ودعا ميكي زوهر؛ رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، إلى عقد جلسات الكنيست في الهواء الطلق خوفاً من تفشي وباء كورونا المستجد بين أعضائه.