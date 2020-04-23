إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حساب 22 جمعية بر بالرياض

الحملة وزعت 16895 سلة غذائية على الأسر المستفيدة قبل رمضان

عبر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، على جهودهما ودعمهما للقطاع غير الربحي بالمنطقة، وذلك بعد موافقة أمير منطقة الرياض على مبادرة (غذاؤنا واحد)، داعياً الله لهما بسداد الخطى، وأن يرفع هذا الوباء عن البلاد والعباد.

وقال الدكتور "الغشيان" إن المبادرة دعمت من جمعية البر بالرياض بمبلغ مليون ريال، كما دعمت أيضاً من الصندوق المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف ريال.

وأكد "الغشيان" أن هذه المبالغ تم إيداعها في حسابات الجمعيات المنفذة في محافظات المنطقة، والبالغ عددها 22 محافظة، موضحاً أن هذه الحملة قد استهلت عملها بتوزيع 16895 سلة غذائية على الأسر المستفيدة قبل بداية شهر رمضان المبارك.