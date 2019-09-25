الأتربة تعنون طقس الأربعاء .. رؤية متدنية تؤكّدها تنبيهات "الأرصاد"

حالات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تستمر حتى ساعات المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية شملت أغلبية مناطق المملكة.

ففي مناطق: عسير والرياض ونجران والحدود الشمالية وحائل، أصدرت تنبيهاً من حالة أتربة مثارة مصحوبة في نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وتشمل في حائل: الشملي والشنان والغزالة وبقعاء وموقق، كما تشمل في الحدود الشمالية رفحاء وعرعر، وتشمل في عسير بيشة وتثليث، كما تشمل في الرياض: الخرج والدوادمي والعاصمة وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وتبدأ في الثانية عشرة ظهراً.

ونبّهت المدينة المنوّرة من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الثالثة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل: العُلا والعيص وينبع.

كما نبّهت منطقة تبوك من حالة رياح نشطة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل: الوجه وأملج وضباء.