الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل

لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 3 سنوات

اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" سبق وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية.

وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.