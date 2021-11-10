رئيس السوق المالية يتحدث عن الاستثمار في الأسهم.. غدًا

تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية.. بقاعة "حمد الجاسر" بجامعة الملك سعود

‬تعقد جمعية الاقتصاد السعودية لقاءً بعنوان "الاستثمار في الأسهم السعودية" مع رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس 11 نوفمبر 2021.

وستحتضن قاعة الشيخ "حمد الجاسر" بجامعة الملك سعود اللقاء، ومتاح الحضور للطلاب والطالبات والأكاديميين والمهتمين.